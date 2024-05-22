ГШ: враг активен на Купянском направлении, на Харьковском – атакует Липцы

На Харьковском направлении оккупанты продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты. Боевые действия продолжаются, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13.00.

Также оккупанты сбросили три управляемых авиабомба в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг достаточно активен – 17 раз пытался атаковать украинские подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. Возле последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется.