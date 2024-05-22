ГШ: враг активен на Купянском направлении, на Харьковском – атакует Липцы
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты. Боевые действия продолжаются, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13.00.
Также оккупанты сбросили три управляемых авиабомба в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг достаточно активен – 17 раз пытался атаковать украинские подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. Возле последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, липцы, оккупанты, окупанти, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты. Боевые действия продолжаются, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13.00.".