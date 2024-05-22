Пограничники показали, как уничтожили вражеский РЭБ в районе Волчанска (видео)

На Харьковщине в районе Волчанска пограничники из дрона поразили РЭБ оккупантов.

«Оккупанты все активнее используют оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от наших дронов. Для эффективного уничтожения врага необходимо уничтожить средства радио-электронной борьбы», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.