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Пограничники показали, как уничтожили вражеский РЭБ в районе Волчанска (видео)

Общество 12:43   22.05.2024
Виктория Яковенко
Пограничники показали, как уничтожили вражеский РЭБ в районе Волчанска (видео)

На Харьковщине в районе Волчанска пограничники из дрона поразили РЭБ оккупантов.

«Оккупанты все активнее используют оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от наших дронов. Для эффективного уничтожения врага необходимо уничтожить средства радио-электронной борьбы», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в районе Волчанска пограничники из дрона поразили РЭБ оккупантов.".