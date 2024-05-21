Пограничники уничтожили БМП оккупантов в районе Волчанска (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в районе города Волчанск на Харьковщине с помощью трех FPV-дронов сожгли технику врага.
Удар пограничники нанесли по боевой машине пехоты. Вражеская БМП выгорела дотла, как и планировалось, отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бмп, волчанск, гпсу, оккупанты, окупанти, пограничники, униточжили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в районе города Волчанск на Харьковщине с помощью трех FPV-дронов сожгли технику врага.".