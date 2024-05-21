Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Пограничники уничтожили БМП оккупантов в районе Волчанска (видео)

Общество 14:44   21.05.2024
Виктория Яковенко
Пограничники уничтожили БМП оккупантов в районе Волчанска (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в районе города Волчанск на Харьковщине с помощью трех FPV-дронов сожгли технику врага.

Удар пограничники нанесли по боевой машине пехоты. Вражеская БМП выгорела дотла, как и планировалось, отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Как на Харьковщине уничтожили российскую «буханку» с боекомплектом (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 21.05: ВСУ пытаются вытеснить россиян на севере от Харькова
Главные новости 21.05: ВСУ пытаются вытеснить россиян на севере от Харькова
21.05.2024, 15:42
Ермак манипулирует властью, раздражает критиков и не извиняется – WP
Ермак манипулирует властью, раздражает критиков и не извиняется – WP
21.05.2024, 15:23
Россияне взяли в заложники 100 жителей Волчанска – Синегубов о ситуации
Россияне взяли в заложники 100 жителей Волчанска – Синегубов о ситуации
21.05.2024, 15:18
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
21.05.2024, 06:54
Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен
Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен
21.05.2024, 13:48
Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)
Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)
21.05.2024, 15:59

Новости по теме:

19:01
Что вошло в новый пакет помощи США для Украины – список от Пентагона
16:02
Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области
20:42
ВСУ уничтожили в бою колонну танков и БМП у Синьковки на Харьковщине (видео)
14:12
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
11:06
Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео

Вы читали новость: «Пограничники уничтожили БМП оккупантов в районе Волчанска (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в районе города Волчанск на Харьковщине с помощью трех FPV-дронов сожгли технику врага.".