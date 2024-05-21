Пограничники уничтожили БМП оккупантов в районе Волчанска (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в районе города Волчанск на Харьковщине с помощью трех FPV-дронов сожгли технику врага.

Удар пограничники нанесли по боевой машине пехоты. Вражеская БМП выгорела дотла, как и планировалось, отметили в Государственной пограничной службе Украины.