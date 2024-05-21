Прикордонники знищили БМП окупантів в районі Вовчанська (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в районі міста Вовчанськ на Харківщині за допомогою трьох FPV-дронів спалили техніку ворога.
Удару прикордонники завдали по бойовій машині піхоти. Ворожа БМП вигоріла вщент, як і планувалося, зазначили в Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бмп, вовчанськ, гпсу, окупанти, пограничники, униточжили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в районі міста Вовчанськ на Харківщині за допомогою трьох FPV-дронів спалили техніку ворога.".