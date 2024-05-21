Прикордонники знищили БМП окупантів в районі Вовчанська (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в районі міста Вовчанськ на Харківщині за допомогою трьох FPV-дронів спалили техніку ворога.

Удару прикордонники завдали по бойовій машині піхоти. Ворожа БМП вигоріла вщент, як і планувалося, зазначили в Державній прикордонній службі України.