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Прикордонники показали, як знищили ворожий РЕБ в районі Вовчанська (відео)

Суспільство 12:43   22.05.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники показали, як знищили ворожий РЕБ в районі Вовчанська (відео)

На Харківщині в районі Вовчанська прикордонники з дрона вразили РЕБ окупантів.

«Окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від наших дронів. Для ефективного знищення ворога спершу необхідно знищити засоби радіо-електронної боротьби», – зазначили в Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині в районі Вовчанська прикордонники з дрона вразили РЕБ окупантів.".