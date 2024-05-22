Прикордонники показали, як знищили ворожий РЕБ в районі Вовчанська (відео)

На Харківщині в районі Вовчанська прикордонники з дрона вразили РЕБ окупантів.

«Окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від наших дронів. Для ефективного знищення ворога спершу необхідно знищити засоби радіо-електронної боротьби», – зазначили в Державній прикордонній службі України.