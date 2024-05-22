На Купянском направлении ситуация напряжена – ГШ сообщил о 22 боестолкновениях
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении ситуация напряженная. Сейчас известно о 22 боевых столкновениях в районах восьми разных населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На этом направлении, общие потери врага в личном составе составляют 106 человек. Уничтожены по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники.
На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе Липцев. Украинские воины также производят активные действия. Общее количество боестокновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боестоклновение, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении ситуация напряженная. Сейчас известно о 22 боевых столкновениях в районах восьми разных населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".