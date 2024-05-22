На Купянском направлении ситуация напряжена – ГШ сообщил о 22 боестолкновениях

На Купянском направлении ситуация напряженная. Сейчас известно о 22 боевых столкновениях в районах восьми разных населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На этом направлении, общие потери врага в личном составе составляют 106 человек. Уничтожены по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники.

На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе Липцев. Украинские воины также производят активные действия. Общее количество боестокновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.