Куп’янськ у диму: ворог посилив штурми у всіх напрямках – начальник МВА

Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону розповів про ситуацію у прифронтовому місті Куп’янськ.

“Оперативна обстановка дуже важка. Дійсно ворог посилив штурмові дії по всіх напрямках лінії зіткнення. Це й Синьківка, Іванівка, Табаївка. Намагається активно штурмувати, знаходити слабкі місця в нашій обороні для того, щоб пройти на визначені рубежі. Локаційних успіхів немає. Точково десь є можливість просування ворога, але вона більш зумовлена відходом наших військ на більш підготовлені позиції для збереження життя та здоров’я особового складу. І, знову ж таки, певні маневри, які роблять наші хлопці та дівчата, наші Збройні сили, для того, щоб потім ворог отримав те, що він має отримувати“, – розповів Беседін.

Через активні бойові дії в Куп’янському районі палають ліси. Місцевість – у диму.

“У нас є свої лісові насадження, які дійсно постійно палають від обстрілів ворога. Наші хлопці та дівчата дають відсіч і наносять ворогу дуже великі втрати. На жаль, страждає екосистема, на жаль страждають насадження. Задимленість досить значна“, – зазначив начальник МВА.

Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення Куп’янського району обстрілами. Застосовують по населених пунктах артилерію, РСЗВ, КАБи.

“Почастішало застосування касетних боєприпасів, які спрямовані на ураження цивільного населення, – підкреслив Беседін. – На жаль, у нас на вихідні, в неділю відбувся обстріл селища Ківшарівка. Загинуло три людини, травмовано чотири. Вчора та позавчора активно обстрілювався населений пункт Куп’янськ-Вузловий – з реактивних систем залпового вогню, касетними боєприпасами. Дякувати, ніхто не постраждав, але постраждала критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, пошкоджені будинки”.

Попри нескінченні обстріли, у громаді залишаються жити 7,5 тисячі населення, у тому числі на правобережжі Куп’янщини – 194 дитини.

“Нікуди не хочуть їхати, не хочуть чути, не хочуть чути вмовляння. Тому, що стосується дітей, швидше за все, порушуватимемо питання примусової евакуації. Щодо дорослих, на жаль, нехтують. Немає такого механізму примусової евакуації, є механізм обов’язкової евакуації, який діє вже понад рік. На жаль, відмовляються, пишуть відмови та не хочуть їхати”, — констатував начальник Куп’янської МВА.