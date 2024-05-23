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В ХОВА сообщили о состоянии раненных в Харькове и области 22 мая

Происшествия 10:00   23.05.2024
Оксана Горун
В ХОВА сообщили о состоянии раненных в Харькове и области 22 мая

По данным ХОВА из тех пациентов, которые поступили в больницу в Харькове накануне, четыре остаются на стационарном лечении, один из них — в реанимации.

«22 мая в больницу было госпитализировано восемь раненых: шесть из Харькова и два – из Волчанска и Чугуева. Четырем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, четыре – находятся на стационарном лечении. В тяжелом стабильном состоянии в реанимации находится водитель троллейбуса. Другие пациенты – в хирургическом и травматологическом отделениях с осколочными ранениями», — проинформировала пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Напомним, в результате вчерашних обстрелов города и области погиб полицейский, пострадал 21 человек. В том числе — 12 человек в Харькове, 8 — в Чугуеве и один в районе Волчанска (лейтенант полиции).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ХОВА из тех пациентов, которые поступили в больницу в Харькове накануне, четыре остаются на стационарном лечении, один из них — в реанимации".