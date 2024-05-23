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У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові та області 22 травня

Події 10:00   23.05.2024
Оксана Горун
У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові та області 22 травня

За даними ХОВА, з тих пацієнтів, які надійшли до лікарні в Харкові напередодні, чотири залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них – у реанімації.

22 травня в лікарню було шпиталізовано вісім поранених: шість із Харкова та два – з Вовчанська й Чугуєва. Чотирьом постраждалим було надано амбулаторну допомогу, чотири – знаходяться на стаціонарному лікуванні. У важкому стабільному стані в реанімації знаходиться водій тролейбуса. Інші пацієнти – в хірургічному та травматологічному відділеннях з уламковими пораненнями“, — поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх обстрілів міста та області загинув поліціянт, постраждала 21 особа. У тому числі – 12 людей у Харкові, вісім – у Чугуєві та один чоловік у районі Вовчанська (лейтенант поліції).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ХОВА, з тих пацієнтів, які надійшли до лікарні в Харкові напередодні, чотири залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них – у реанімації".