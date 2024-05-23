У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові та області 22 травня
За даними ХОВА, з тих пацієнтів, які надійшли до лікарні в Харкові напередодні, чотири залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них – у реанімації.
“22 травня в лікарню було шпиталізовано вісім поранених: шість із Харкова та два – з Вовчанська й Чугуєва. Чотирьом постраждалим було надано амбулаторну допомогу, чотири – знаходяться на стаціонарному лікуванні. У важкому стабільному стані в реанімації знаходиться водій тролейбуса. Інші пацієнти – в хірургічному та травматологічному відділеннях з уламковими пораненнями“, — поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
Нагадаємо, внаслідок вчорашніх обстрілів міста та області загинув поліціянт, постраждала 21 особа. У тому числі – 12 людей у Харкові, вісім – у Чугуєві та один чоловік у районі Вовчанська (лейтенант поліції).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ХОВА, з тих пацієнтів, які надійшли до лікарні в Харкові напередодні, чотири залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них – у реанімації".