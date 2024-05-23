У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові та області 22 травня

За даними ХОВА, з тих пацієнтів, які надійшли до лікарні в Харкові напередодні, чотири залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них – у реанімації.

“22 травня в лікарню було шпиталізовано вісім поранених: шість із Харкова та два – з Вовчанська й Чугуєва. Чотирьом постраждалим було надано амбулаторну допомогу, чотири – знаходяться на стаціонарному лікуванні. У важкому стабільному стані в реанімації знаходиться водій тролейбуса. Інші пацієнти – в хірургічному та травматологічному відділеннях з уламковими пораненнями“, — поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх обстрілів міста та області загинув поліціянт, постраждала 21 особа. У тому числі – 12 людей у Харкові, вісім – у Чугуєві та один чоловік у районі Вовчанська (лейтенант поліції).