Обстріли Харківщини: загинув поліціянт, понад 20 людей постраждали
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
Трагічно завершилася вчора одна з евакуацій із Вовчанська. Жертвою росіян став співробітник поліції. Російський fpv-дрон ударив по службовому автомобілю. Загинув майор поліції Андрій Ладика, також отримав поранення старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський.
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко також повідомив, що внаслідок ударів по Харкову кількість потерпілих становила 12 осіб. Серед них – 16-річний хлопець.
“Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, два трамваї, два тролейбуси, зруйнована автомийка, сталася пожежа у квартирі, також внаслідок обстрілу пошкоджені та знищені автомобілі, кафе, АЗС”, — перелічив Тимошко.
По Чугуєву били двома ракетами із ЗРК С-400. Там постраждали вісім людей.
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“Пошкоджено дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, офісні будівлі, магазини, автомобілі, приміщення аптеки”, – зазначив начальник ГУНП.
У Куп’янську-Вузловому та Кругляківці через обстріли пошкоджені приватні будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу".