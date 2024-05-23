Обстріли Харківщини: загинув поліціянт, понад 20 людей постраждали

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

Трагічно завершилася вчора одна з евакуацій із Вовчанська. Жертвою росіян став співробітник поліції. Російський fpv-дрон ударив по службовому автомобілю. Загинув майор поліції Андрій Ладика, також отримав поранення старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко також повідомив, що внаслідок ударів по Харкову кількість потерпілих становила 12 осіб. Серед них – 16-річний хлопець.

“Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, два трамваї, два тролейбуси, зруйнована автомийка, сталася пожежа у квартирі, також внаслідок обстрілу пошкоджені та знищені автомобілі, кафе, АЗС”, — перелічив Тимошко.

По Чугуєву били двома ракетами із ЗРК С-400. Там постраждали вісім людей.

“Пошкоджено дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, офісні будівлі, магазини, автомобілі, приміщення аптеки”, – зазначив начальник ГУНП.

У Куп’янську-Вузловому та Кругляківці через обстріли пошкоджені приватні будинки.