Удар по центру Чугуєва: росіяни били С-400, наслідки (фото, відео)

Правоохоронці показали наслідки удару РФ по центру міста Чугуїв на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти атакували місто 22 травня близько 8:00. Внаслідок обстрілу зруйнований дитячий садок, пошкоджені прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.

Попередньо, росіяни вдарили по місту двома ракетами С-400 з території Бєлгородської області, додали в прокуратурі. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва.