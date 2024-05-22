Удар по центру Чугуєва: росіяни били С-400, наслідки (фото, відео)
Правоохоронці показали наслідки удару РФ по центру міста Чугуїв на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти атакували місто 22 травня близько 8:00. Внаслідок обстрілу зруйнований дитячий садок, пошкоджені прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.
Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.
Попередньо, росіяни вдарили по місту двома ракетами С-400 з території Бєлгородської області, додали в прокуратурі. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки удару РФ по центру міста Чугуїв на Харківщині.".