Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)

У ДСНС повідомили: за два дні росіяни атакували дитячі садки в Золочеві та Чугуєві.

“На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільних навчальних закладах. Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району. Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві“, – проінформувала пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, травми отримали вісім людей. У Чугуєві в дитсадку виникла пожежа. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Його вже загасили.

Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва. За його даними, постраждали семеро людей.