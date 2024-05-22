Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)
У ДСНС повідомили: за два дні росіяни атакували дитячі садки в Золочеві та Чугуєві.
“На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільних навчальних закладах. Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району. Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві“, – проінформувала пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, травми отримали вісім людей. У Чугуєві в дитсадку виникла пожежа. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Його вже загасили.
Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва. За його даними, постраждали семеро людей.
Читайте також: “Орки вранці були б на окружній” – харківський бізнесмен про провал бригади ТрО
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, детский сад, новини Харкова, обстріли, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили: за два дні росіяни атакували дитячі садки в Золочеві та Чугуєві".