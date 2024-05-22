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Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)

Події 11:26   22.05.2024
Оксана Горун
Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)

У ДСНС повідомили: за два дні росіяни атакували дитячі садки в Золочеві та Чугуєві.

На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільних навчальних закладах. Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району. Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві“, – проінформувала пресслужба ДСНС.

удар по Чугуєву 22 травня 2024 3

За даними рятувальників, травми отримали вісім людей. У Чугуєві в дитсадку виникла пожежа. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Його вже загасили.

удар по Чугуєву 22 травня 2024

Нагадаємо, вибух, який чули у деяких районах Харкова, пролунав близько 08:05 ранку. У цей момент у місті та області вже близько 10 години тривала повітряна тривога. Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння ПС ЗСУ попередили вже після вибуху, о 08:11. А потім повітряну тривогу скасували й дали заново за 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині Чугуєва. За його даними, постраждали семеро людей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили: за два дні росіяни атакували дитячі садки в Золочеві та Чугуєві".