Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
В ГСЧС сообщили: за два дня россияне атаковали детские садики в Золочеве и Чугуеве.
«В Харьковской области россияне второй день подряд прицельно бьют по дошкольным учебным заведениям. Накануне враг сбросил управляемые авиабомбы на детский сад в поселке Золочев Богодуховского района. Сегодня около 8 утра ракетами атакован садик в Чугуеве», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, травмы получили восемь человек. В Чугуеве в детсаду возник пожар. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Его уже потушили.
Напомним, взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11. А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центральной части Чугуева. По его данным, пострадали семь человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, детский сад, новости Харькова, обстрелы, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили: за два дня россияне атаковали детские садики в Золочеве и Чугуеве".