Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)

В ГСЧС сообщили: за два дня россияне атаковали детские садики в Золочеве и Чугуеве.

«В Харьковской области россияне второй день подряд прицельно бьют по дошкольным учебным заведениям. Накануне враг сбросил управляемые авиабомбы на детский сад в поселке Золочев Богодуховского района. Сегодня около 8 утра ракетами атакован садик в Чугуеве», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, травмы получили восемь человек. В Чугуеве в детсаду возник пожар. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Его уже потушили.

Напомним, взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11. А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центральной части Чугуева. По его данным, пострадали семь человек.