Удар по центру Чугуева: россияне били С-400, последствия (фото, видео)
Правоохранители показали последствия удара РФ по центру города Чугуев на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты атаковали город 22 мая около 8:00. В результате обстрела разрушен детский сад, повреждены ближайшие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и т.д.
Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, в том числе двое мужчин в возрасте 28 и 67 лет и шесть женщин.
Предварительно россияне ударили по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области, добавили в прокуратуре. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11. А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центральной части Чугуева.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: последствия, прокуратура, ракети, С-400, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара РФ по центру города Чугуев на Харьковщине.".