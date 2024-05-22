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Удар по центру Чугуева: россияне били С-400, последствия (фото, видео)

Происшествия 12:18   22.05.2024
Виктория Яковенко
Удар по центру Чугуева: россияне били С-400, последствия (фото, видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители показали последствия удара РФ по центру города Чугуев на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты атаковали город 22 мая около 8:00. В результате обстрела разрушен детский сад, повреждены ближайшие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и т.д.

Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, в том числе двое мужчин в возрасте 28 и 67 лет и шесть женщин.

Предварительно россияне ударили по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области, добавили в прокуратуре. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото, видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв, который слышали в некоторых районах Харькова, раздался около 08:05 утра. В этот момент в городе и области уже порядка 10 часов длилась воздушная тревога. Об угрозе применения врагом баллистического вооружения ВС ВСУ предупредили уже после взрыва — в 08:11. А следом воздушную тревогу отменили и дали заново через 10 секунд. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центральной части Чугуева.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара РФ по центру города Чугуев на Харьковщине.".