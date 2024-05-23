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Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали

Происшествия 09:01   23.05.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

Трагически завершилась вчера одна из эвакуаций из Волчанска. Жертвой россиян стал сотрудник полиции. Российский fpv-дрон ударил по служебному автомобилю. Погиб  майор полиции Андрей Ладыка, также получил ранение старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко также сообщил, что в результате ударов по Харькову количество пострадавших составило 12 человек. Среди них — 16-летний парень.

«Повреждены многоэтажки, кафе, два трамвая, два троллейбуса, разрушена автомойка, произошел пожар в квартире, также в результате обстрела повреждены и уничтожены автомобили, кафе, АЗС», — перечислил Тимошко.

По Чугуеву били двумя ракетами из ЗРК С-400. Там пострадали восемь человек.

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«Повреждены детский сад, многоквартирные жилые дома, офисные здания, магазины, автомобили, помещения аптеки», — отметил начальник ГУНП.

В Купянске-Узловом и Кругляковке из-за обстрелов повреждены частные дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки".