Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

Трагически завершилась вчера одна из эвакуаций из Волчанска. Жертвой россиян стал сотрудник полиции. Российский fpv-дрон ударил по служебному автомобилю. Погиб майор полиции Андрей Ладыка, также получил ранение старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко также сообщил, что в результате ударов по Харькову количество пострадавших составило 12 человек. Среди них — 16-летний парень.

«Повреждены многоэтажки, кафе, два трамвая, два троллейбуса, разрушена автомойка, произошел пожар в квартире, также в результате обстрела повреждены и уничтожены автомобили, кафе, АЗС», — перечислил Тимошко.

По Чугуеву били двумя ракетами из ЗРК С-400. Там пострадали восемь человек.

«Повреждены детский сад, многоквартирные жилые дома, офисные здания, магазины, автомобили, помещения аптеки», — отметил начальник ГУНП.

В Купянске-Узловом и Кругляковке из-за обстрелов повреждены частные дома.