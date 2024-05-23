Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.
Трагически завершилась вчера одна из эвакуаций из Волчанска. Жертвой россиян стал сотрудник полиции. Российский fpv-дрон ударил по служебному автомобилю. Погиб майор полиции Андрей Ладыка, также получил ранение старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский.
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко также сообщил, что в результате ударов по Харькову количество пострадавших составило 12 человек. Среди них — 16-летний парень.
«Повреждены многоэтажки, кафе, два трамвая, два троллейбуса, разрушена автомойка, произошел пожар в квартире, также в результате обстрела повреждены и уничтожены автомобили, кафе, АЗС», — перечислил Тимошко.
По Чугуеву били двумя ракетами из ЗРК С-400. Там пострадали восемь человек.
Читайте также: Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
«Повреждены детский сад, многоквартирные жилые дома, офисные здания, магазины, автомобили, помещения аптеки», — отметил начальник ГУНП.
В Купянске-Узловом и Кругляковке из-за обстрелов повреждены частные дома.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, полиция, поранені, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки".