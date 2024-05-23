В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)

Пожар случился на улице Ярослава Мудрого — в центре Харькова, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 05:14 23 мая.

«Когда к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарноспасательной части, горела летняя площадка кафе на площади 80 кв. м. Огонь угрожал соседнему зданию. Так что спасатели приложили максимум усилий, чтобы спасти его. В 05:28 им удалось локализовать пламя и в 05:51 полностью его ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется», — сообщили в ГСЧС.