Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)

Происшествия 08:45   23.05.2024
Оксана Горун
В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)

Пожар случился на улице Ярослава Мудрого — в центре Харькова, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 05:14 23 мая.

«Когда к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарноспасательной части, горела летняя площадка кафе на площади 80 кв. м. Огонь угрожал соседнему зданию. Так что спасатели приложили максимум усилий, чтобы спасти его. В 05:28 им удалось локализовать пламя и в 05:51 полностью его ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется», — сообщили в ГСЧС.

сгорело кафе в Харькове 23 мая

Читайте также: Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)

сгорело кафе в Харькове 23 мая 4

сгорело кафе в Харькове 23 мая 3

сгорело кафе в Харькове 23 мая 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)
В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)
23.05.2024, 08:45
Главные новости Харькова 23 мая: последствия обстрелов, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 23 мая: последствия обстрелов, ситуация на фронте
23.05.2024, 09:07
Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
23.05.2024, 07:38
РФ еще не оставила идею захватить Липцы, чтоб «кошмарить» Харьков – Цаплиенко
РФ еще не оставила идею захватить Липцы, чтоб «кошмарить» Харьков – Цаплиенко
22.05.2024, 22:11
Купянск в дыму: враг усилил штурмы по всем направлениям — начальник ГВА
Купянск в дыму: враг усилил штурмы по всем направлениям — начальник ГВА
23.05.2024, 08:25
Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали
Обстрелы Харьковщины: погиб полицейский, более 20 человек пострадали
23.05.2024, 09:01

Новости по теме:

11:26
Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
19:42
На Золочев скинули четыре авиабоеприпаса: пожары тушили на рынке и в детсаду
15:59
Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)
08:25
Ночной пожар в Харькове из-за атаки «шахедов»: ГСЧС показала видео
11:45
Расширение территории эвакуации на Харьковщине пока не прогнозируем — ХОВА

Вы читали новость: «В центре Харькова утром сгорело кафе (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился на улице Ярослава Мудрого — в центре Харькова, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".