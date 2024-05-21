Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)

В Немышлянском районе Харькова 21 мая около 14:07 горела сухая трава и камыш на площади 2 га.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к ликвидации возгорания были привлечены 4 пожарных автоцистерны и 25 спасателей. Перекидывание огня на жилые дома удалось избежать.

В 14:50 огонь локализовали, его ликвидация еще продолжается.

Дым от пожара был виден с разных точек Харькова, видео публиковали в соцсетях.

Видео: соцсети