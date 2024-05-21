Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)
Фото: Женя Зуб
В Немышлянском районе Харькова 21 мая около 14:07 горела сухая трава и камыш на площади 2 га.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к ликвидации возгорания были привлечены 4 пожарных автоцистерны и 25 спасателей. Перекидывание огня на жилые дома удалось избежать.
В 14:50 огонь локализовали, его ликвидация еще продолжается.
Дым от пожара был виден с разных точек Харькова, видео публиковали в соцсетях.
Видео: соцсети
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дым, камыш, пожары, трава, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова 21 мая около 14:07 горела сухая трава и камыш на площади 2 га.".