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Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео)

Происшествия 15:59   21.05.2024
Виктория Яковенко
Масштабный пожар в Харькове: горела сухая трава и камыш (фото, видео) Фото: Женя Зуб

В Немышлянском районе Харькова 21 мая около 14:07 горела сухая трава и камыш на площади 2 га.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, к ликвидации возгорания были привлечены 4 пожарных автоцистерны и 25 спасателей. Перекидывание огня на жилые дома удалось избежать.

В 14:50 огонь локализовали, его ликвидация еще продолжается.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дым от пожара был виден с разных точек Харькова, видео публиковали в соцсетях.

Видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 15:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова 21 мая около 14:07 горела сухая трава и камыш на площади 2 га.".