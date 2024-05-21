Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)
Фото: Женя Зуб
У Немишлянському районі Харкова 21 травня близько 14:07 горіла суха трава та очерет на площі 2 га.
Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, до ліквідації загоряння було залучено 4 пожежних автоцистерни та 25 рятувальників. Перекидання вогню на житлові будинки вдалося уникнути.
О 14:50 вогонь локалізували, ліквідація ще триває.
Дим від пожежі пожежу було видно з різних точок Харкова, відео публікували у соцмережах.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова 21 травня близько 14:07 горіла суха трава та очерет на площі 2 га.".