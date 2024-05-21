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Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)

Події 15:59   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео) Фото: Женя Зуб

У Немишлянському районі Харкова 21 травня близько 14:07 горіла суха трава та очерет на площі 2 га.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, до ліквідації загоряння було залучено 4 пожежних автоцистерни та 25 рятувальників. Перекидання вогню на житлові будинки вдалося уникнути.

О 14:50 вогонь локалізували, ліквідація ще триває.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Дим від пожежі пожежу було видно з різних точок Харкова, відео публікували у соцмережах.

Відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 15:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова 21 травня близько 14:07 горіла суха трава та очерет на площі 2 га.".