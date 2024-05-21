Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)

У Немишлянському районі Харкова 21 травня близько 14:07 горіла суха трава та очерет на площі 2 га.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, до ліквідації загоряння було залучено 4 пожежних автоцистерни та 25 рятувальників. Перекидання вогню на житлові будинки вдалося уникнути.

О 14:50 вогонь локалізували, ліквідація ще триває.

Дим від пожежі пожежу було видно з різних точок Харкова, відео публікували у соцмережах.

Відео: соцмережі