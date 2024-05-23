Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)

Події 08:45   23.05.2024
Оксана Горун
У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)

Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого – у центрі Харкова, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 05:14 23 травня.

“Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв. м. Вогонь загрожував сусідній будівлі. Тож рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її. О 05:28 їм вдалось локалізувати полум’я та о 05:51 повністю ліквідувати його. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується”, – повідомили в ДСНС.

згоріло кафе у Харкові 23 травня

Читайте також: Масштабна пожежа в Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)

згоріло кафе у Харкові 23 травня 4

згоріло кафе у Харкові 23 травня 3

згоріло кафе у Харкові 23 травня 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обстріли Харківщини: загинув поліціянт, понад 20 людей постраждали
Обстріли Харківщини: загинув поліціянт, понад 20 людей постраждали
23.05.2024, 09:01
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
22.05.2024, 20:00
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
22.05.2024, 17:38
У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)
У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)
23.05.2024, 08:45
Через політику Заходу росіяни можуть “перемістити акцент на Харків” – думка
Через політику Заходу росіяни можуть “перемістити акцент на Харків” – думка
23.05.2024, 07:38
Куп’янськ у диму: ворог посилив штурми у всіх напрямках – начальник МВА
Куп’янськ у диму: ворог посилив штурми у всіх напрямках – начальник МВА
23.05.2024, 08:25

Новини за темою:

11:26
Росіяни прицільно б’ють по дитсадках на Харківщині – ДСНС (фото)
19:42
На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку
15:59
Масштабна пожежа у Харкові: горіла суха трава та очерет (фото, відео)
08:25
Нічна пожежа в Харкові через атаку “шахедів”: ДСНС показала відео
11:45
Розширення території евакуації на Харківщині поки що не прогнозуємо – ХОВА

Ви читали новину: «У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого – у центрі Харкова, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".