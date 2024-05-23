У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)

Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого – у центрі Харкова, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 05:14 23 травня.

“Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв. м. Вогонь загрожував сусідній будівлі. Тож рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її. О 05:28 їм вдалось локалізувати полум’я та о 05:51 повністю ліквідувати його. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується”, – повідомили в ДСНС.