У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)
Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого – у центрі Харкова, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 05:14 23 травня.
“Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв. м. Вогонь загрожував сусідній будівлі. Тож рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її. О 05:28 їм вдалось локалізувати полум’я та о 05:51 повністю ліквідувати його. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого – у центрі Харкова, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".