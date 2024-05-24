Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
Фото: Укрзалізниця
Повреждены здания и железнодорожные пути, а также вагоны, сообщили в АО «Укрзалізниця».
«Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных», — сообщила утром 24 мая пресс-служба предприятия.
Поезда и электрички ездят по графику.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повреждены здания и железнодорожные пути, а также вагоны, сообщили в АО «Укрзалізниця»".