Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)

Происшествия 08:51   24.05.2024
Оксана Горун
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото) Фото: Укрзалізниця

Повреждены здания и железнодорожные пути, а также вагоны, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных», — сообщила утром 24 мая пресс-служба предприятия.

прилет по железной дороге на Харьковщине
Фото: Укрзалізниця

Поезда и электрички ездят по графику.

Читайте также: Ночью по Харькову били УМПБ Д-30 — Тимошко

прилет по железной дороге на Харьковщине 3
Фото: Укрзалізниця
Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
24.05.2024, 09:12
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
24.05.2024, 08:51
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице
24.05.2024, 08:34
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
24.05.2024, 09:04
Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»
Удар по Харькову около 23-х часов: Терехов рассказал о последствиях «прилетов»
24.05.2024, 00:14
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка
24.05.2024, 09:41

Новости по теме:

09:12
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
09:04
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
08:58
4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу
08:51
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
08:34
Пожар в Харькове: людей спускали из окна по автолестнице

Вы читали новость: «Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повреждены здания и железнодорожные пути, а также вагоны, сообщили в АО «Укрзалізниця»".