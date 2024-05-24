Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)

Повреждены здания и железнодорожные пути, а также вагоны, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных», — сообщила утром 24 мая пресс-служба предприятия.

Поезда и электрички ездят по графику.