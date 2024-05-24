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Вночі армія РФ вдарила по залізниці на Харківщині – Укрзалізниця (фото)

Події 08:51   24.05.2024
Оксана Горун
Вночі армія РФ вдарила по залізниці на Харківщині – Укрзалізниця (фото) Фото: Укрзалізниця

Пошкоджені будинки та залізничні колії, а також вагони, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих“, — повідомила вранці 24 травня пресслужба підприємства.

приліт залізницею на Харківщині
Фото: Укрзалізниця

Потяги та електрички їздять за графіком.

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приліт залізницею на Харківщині 3
Фото: Укрзалізниця
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошкоджені будинки та залізничні колії, а також вагони, повідомили в АТ “Укрзалізниця”".