Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Новый график отключений света в Харькове и области на 26-31 мая опубликовало облэнерго.
Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.
При этом энергетики сообщили, что в воскресенье, 26 мая, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ света может не быть дольше, чем указано в графике.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на 26-31 мая опубликовало облэнерго.".