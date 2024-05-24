Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на 26-31 мая опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.

При этом энергетики сообщили, что в воскресенье, 26 мая, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ света может не быть дольше, чем указано в графике.