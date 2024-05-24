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Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Общество 13:39   24.05.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на 26-31 мая опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.

При этом энергетики сообщили, что в воскресенье, 26 мая, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ света может не быть дольше, чем указано в графике.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на 26-31 мая опубликовало облэнерго.".