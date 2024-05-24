Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області

Новий графік відключень світла у Харкові та області на 26-31 травня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

При цьому енергетики повідомили, що в неділю, 26 травня, в звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт світла може не бути довше, ніж вказано у графіку.