Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області
Новий графік відключень світла у Харкові та області на 26-31 травня опублікувало обленерго.
Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.
При цьому енергетики повідомили, що в неділю, 26 травня, в звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт світла може не бути довше, ніж вказано у графіку.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на 26-31 травня опублікувало обленерго.".