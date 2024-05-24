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Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області

Суспільство 13:39   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області

Новий графік відключень світла у Харкові та області на 26-31 травня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

При цьому енергетики повідомили, що в неділю, 26 травня, в звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт світла може не бути довше, ніж вказано у графіку.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на 26-31 травня опублікувало обленерго.".