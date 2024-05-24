На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин

На Харківщині були відключення світла у побутових споживачів, також знеструмлювалась місцева промисловість.

«Через загоряння обладнання на високовольтній підстанції знеструмлювалась місцева промисловість. Загоряння ліквідовано персоналом підстанції. Також у Харківській області з технологічних причин вимикалась підстанція обленерго. В результаті знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено», – повідомили в Міністерстві енергетики України.

За добу енергетики заживили 101 абонента, які вимикалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,4 тисячі точок обліку.

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