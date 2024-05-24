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На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин

Суспільство 12:17   24.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин Фото: Міністерство енергетики України

На Харківщині були відключення світла у побутових споживачів, також знеструмлювалась місцева промисловість.

«Через загоряння обладнання на високовольтній підстанції знеструмлювалась місцева промисловість. Загоряння ліквідовано персоналом підстанції. Також у Харківській області з технологічних причин вимикалась підстанція обленерго. В результаті знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено», – повідомили в Міністерстві енергетики України.

За добу енергетики заживили 101 абонента, які вимикалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,4 тисячі точок обліку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині були відключення світла у побутових споживачів, також знеструмлювалась місцева промисловість.".