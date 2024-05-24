На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин
Фото: Міністерство енергетики України
На Харківщині були відключення світла у побутових споживачів, також знеструмлювалась місцева промисловість.
«Через загоряння обладнання на високовольтній підстанції знеструмлювалась місцева промисловість. Загоряння ліквідовано персоналом підстанції. Також у Харківській області з технологічних причин вимикалась підстанція обленерго. В результаті знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено», – повідомили в Міністерстві енергетики України.
За добу енергетики заживили 101 абонента, які вимикалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,4 тисячі точок обліку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, отключалась, подставнция, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині були відключення світла у побутових споживачів, також знеструмлювалась місцева промисловість.".