4300 будинків під Харковом залишилися без газу через удар по газопроводу
Під Харковом росіяни пошкодили один із розподільчих газопроводів.
“Внаслідок обстрілів рф у Харківському районі пошкоджений один з розподільних газопроводів, що забезпечує газом населені пункти району. Ворог залишив без енергоносія 4,3 тис. домоволодінь у населених пунктах неподалік Харкова.
Газовики Харківської філії “Газмережі” локалізували аварійну ситуацію, що виникла на обстріляній мережі та продовжують вживати заходи для найшвидшого відновлення газопостачання“, — поінформувала вранці 24 травня пресслужба Харківської філії “Газмережі”.
Там також повідомили про те, що в Борівській громаді відновили подачу газу до села, де нещодавно росіяни вдарили по критичній газовій інфраструктурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом росіяни пошкодили один із розподільчих газопроводів".