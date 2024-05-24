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4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу

Происшествия 08:58   24.05.2024
Оксана Горун
4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Под Харьковом россияне повредили один из распределительных газопроводов.

«В результате обстрелов рф в Харьковском районе поврежден один из распределительных газопроводов, обеспечивающий газом населенные пункты района. Враг оставил без энергоносителя 4,3 тыс. домовладений в населенных пунктах недалеко от Харькова.
Газовики Харьковского филиала «Газсети» локализовали аварийную ситуацию, возникшую на обстрелянной сети и продолжают принимать меры по скорейшему восстановлению газоснабжения», — проинформировала утром 24 мая пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

Там также проинформировали о том, что в Боровской громаде восстановили подачу газа в село, где недавно россияне ударили по критической газовой инфраструктуре.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом россияне повредили один из распределительных газопроводов".