4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
Под Харьковом россияне повредили один из распределительных газопроводов.
«В результате обстрелов рф в Харьковском районе поврежден один из распределительных газопроводов, обеспечивающий газом населенные пункты района. Враг оставил без энергоносителя 4,3 тыс. домовладений в населенных пунктах недалеко от Харькова.
Газовики Харьковского филиала «Газсети» локализовали аварийную ситуацию, возникшую на обстрелянной сети и продолжают принимать меры по скорейшему восстановлению газоснабжения», — проинформировала утром 24 мая пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».
Там также проинформировали о том, что в Боровской громаде восстановили подачу газа в село, где недавно россияне ударили по критической газовой инфраструктуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, Газсети, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом россияне повредили один из распределительных газопроводов".