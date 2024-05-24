4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу

Под Харьковом россияне повредили один из распределительных газопроводов.

«В результате обстрелов рф в Харьковском районе поврежден один из распределительных газопроводов, обеспечивающий газом населенные пункты района. Враг оставил без энергоносителя 4,3 тыс. домовладений в населенных пунктах недалеко от Харькова.

Газовики Харьковского филиала «Газсети» локализовали аварийную ситуацию, возникшую на обстрелянной сети и продолжают принимать меры по скорейшему восстановлению газоснабжения», — проинформировала утром 24 мая пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

Там также проинформировали о том, что в Боровской громаде восстановили подачу газа в село, где недавно россияне ударили по критической газовой инфраструктуре.