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На Харьковщине горела подстанция, еще одна – выключалась – Минэнерго

Общество 12:17   24.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине горела подстанция, еще одна – выключалась – Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

На Харьковщине были отключения света у бытовых потребителей, также обесточивалась местная промышленность.

«Из-за возгорания оборудования на высоковольтной подстанции обесточивалась местная промышленность. Возгорание ликвидировано персоналом подстанции. Также в Харьковской области по технологическим причинам отключалась подстанция облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители. Все запитаны», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

За сутки энергетики запитали 101 абонента, которые выключался из-за боевых действий. Остаются обесточенными из-за обстрелов 37,4 тысячи точек учета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине были отключения света у бытовых потребителей, также обесточивалась местная промышленность.".