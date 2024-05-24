На Харьковщине горела подстанция, еще одна – выключалась – Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
На Харьковщине были отключения света у бытовых потребителей, также обесточивалась местная промышленность.
«Из-за возгорания оборудования на высоковольтной подстанции обесточивалась местная промышленность. Возгорание ликвидировано персоналом подстанции. Также в Харьковской области по технологическим причинам отключалась подстанция облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители. Все запитаны», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.
За сутки энергетики запитали 101 абонента, которые выключался из-за боевых действий. Остаются обесточенными из-за обстрелов 37,4 тысячи точек учета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, отключалась, подставнция, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине были отключения света у бытовых потребителей, также обесточивалась местная промышленность.".