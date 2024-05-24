На Харьковщине горела подстанция, еще одна – выключалась – Минэнерго

На Харьковщине были отключения света у бытовых потребителей, также обесточивалась местная промышленность.

«Из-за возгорания оборудования на высоковольтной подстанции обесточивалась местная промышленность. Возгорание ликвидировано персоналом подстанции. Также в Харьковской области по технологическим причинам отключалась подстанция облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители. Все запитаны», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

За сутки энергетики запитали 101 абонента, которые выключался из-за боевых действий. Остаются обесточенными из-за обстрелов 37,4 тысячи точек учета.