Солнечная и теплая суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 25 мая

В субботу, 25 мая, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не ожидаются.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов тепла, днем 22 — 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла, днем 20 — 25 градусов.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.