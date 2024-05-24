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Солнечная и теплая суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 25 мая

Общество 19:48   24.05.2024
Елена Нагорная
Солнечная и теплая суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 25 мая Фото: Василий Голосный

В субботу, 25 мая, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не ожидаются.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов тепла, днем 22 — 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла, днем 20 — 25 градусов.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 25 мая, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не ожидаются".