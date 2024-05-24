Сонячна і тепла субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 25 травня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 25 травня, у Харкові та області буде малохмарно, опади не очікуються.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів тепла, вдень 22 – 24, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 25 травня, у Харкові та області буде малохмарно, опади не очікуються".