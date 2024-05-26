Температура «подбирается» к 30 градусам: прогноз погоды в Харькове на 27 мая
Фото: Василий Голосный
В Харькове и области «закрепляется» жара: днем столбики термометров поднимутся местами до 28-29° С.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на 27 мая.
В Харькове будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью + 10-12°, днем + 26-28°.
В области также облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью + 8-13°, днем + 24-29°.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 20:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области «закрепляется» жара: днем столбики термометров поднимутся местами до 28-29° С".