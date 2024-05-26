Температура «подбирается» к 30 градусам: прогноз погоды в Харькове на 27 мая

В Харькове и области «закрепляется» жара: днем столбики термометров поднимутся местами до 28-29° С.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на 27 мая.

В Харькове будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью + 10-12°, днем + 26-28°.

В области также облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью + 8-13°, днем + 24-29°.