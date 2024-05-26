Температура підбирається до 30 градусів: прогноз погоди в Харкові на 27 травня
В Харкові та області “закріплюється” спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться місцями до 28-29°С.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на 27 травня.
У Харкові буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10-12°, вдень +26-28°.
В області також хмарно із проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі +8-13°, вдень +24-29°.
Читайте також: Спека в Харкові побила рекорд 1977 року: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Температура підбирається до 30 градусів: прогноз погоди в Харкові на 27 травня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 20:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області “закріплюється” спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться місцями до 28-29°С".