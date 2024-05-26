Температура підбирається до 30 градусів: прогноз погоди в Харкові на 27 травня

В Харкові та області “закріплюється” спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться місцями до 28-29°С.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на 27 травня.

У Харкові буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10-12°, вдень +26-28°.

В області також хмарно із проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі +8-13°, вдень +24-29°.