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Температура підбирається до 30 градусів: прогноз погоди в Харкові на 27 травня

Суспільство 20:40   26.05.2024
Оксана Горун
Температура підбирається до 30 градусів: прогноз погоди в Харкові на 27 травня

В Харкові та області “закріплюється” спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться місцями до 28-29°С.

 Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на 27 травня.

У Харкові буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10-12°, вдень +26-28°.

В області також хмарно із проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі +8-13°, вдень +24-29°.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 20:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області “закріплюється” спека: вдень стовпчики термометрів піднімуться місцями до 28-29°С".