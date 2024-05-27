Насколько теплым и дождливым будет июнь в Харькове и области — прогноз
Фото: Василий Голосный
Ожидается, что июнь в Харьковской области будет теплее нормы на 1,5 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение этого месяца.
Такой долгосрочный прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии.
Так, в июне среднемесячная температура воздуха может составить 21,3 градуса тепла, при климатической норме за период с 1991 по 2020 год в 19,8 градуса.
Норма осадков за тот же период составляет 65 миллиметров. Ожидается, что в течение июня именно столько дождей и прольется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: июнь, осадки, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 14:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что июнь в Харьковской области будет теплее нормы на 1,5 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение этого месяца.".