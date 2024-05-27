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Насколько теплым и дождливым будет июнь в Харькове и области — прогноз

Общество 14:20   27.05.2024
Елена Нагорная
Насколько теплым и дождливым будет июнь в Харькове и области — прогноз Фото: Василий Голосный

Ожидается, что июнь в Харьковской области будет теплее нормы на 1,5 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение этого месяца.

Такой долгосрочный прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в июне среднемесячная температура воздуха может составить 21,3 градуса тепла, при климатической норме за период с 1991 по 2020 год в 19,8 градуса.

Норма осадков за тот же период составляет 65 миллиметров. Ожидается, что в течение июня именно столько дождей и прольется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что июнь в Харьковской области будет теплее нормы на 1,5 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение этого месяца.".