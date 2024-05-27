Наскільки теплим і дощовим буде червень у Харкові та області – прогноз
Фото: Василь Голосний
Очікується, що червень у Харківській області буде теплішим за норму на 1,5 градуса, а от опадів випаде стільки, скільки й має бути протягом цього місяця.
Такий довгостроковий прогноз зробив Регіональний центр із гідрометеорології.
Так, у червні середньомісячна температура повітря може скласти 21,3 градуса тепла, за кліматичної норми за період з 1991 по 2020 рік у 19,8 градуса.
Норма опадів за цей же період становить 65 міліметрів. Очікується, що упродовж червня саме стільки дощів і проллється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: июнь, осадки, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 14:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікується, що червень у Харківській області буде теплішим за норму на 1,5 градуса, а от опадів випаде стільки, скільки й має бути протягом цього місяця".