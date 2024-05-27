Наскільки теплим і дощовим буде червень у Харкові та області – прогноз

Очікується, що червень у Харківській області буде теплішим за норму на 1,5 градуса, а от опадів випаде стільки, скільки й має бути протягом цього місяця.

Такий довгостроковий прогноз зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

Так, у червні середньомісячна температура повітря може скласти 21,3 градуса тепла, за кліматичної норми за період з 1991 по 2020 рік у 19,8 градуса.

Норма опадів за цей же період становить 65 міліметрів. Очікується, що упродовж червня саме стільки дощів і проллється.