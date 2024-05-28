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Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW

Происшествия 07:18   28.05.2024
Оксана Горун
Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что Силы обороны «незначительно продвинулись» от Липцев на север.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 27 мая, показывают, что украинские силы недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцев. Российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись на глубину до 500 метров к северу от Липцев, однако ISW не увидела подтверждения этому утверждению», — проинформировали в ISW.

По данным аналитиков, россияне в течение минувших суток атаковали в сторону Липцев и Терновой.

В районе Волчанска подтвержденных изменений линии фронта не было.

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«Российские блогеры утверждают, что российские войска незначительно продвинулись по улице Ленина (сейчас — Соборная — Ред.) в центре Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы сохраняют присутствие на территории Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска на северном берегу реки Волчья. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска также продолжили наземные атаки в районе Старицы (к юго-западу от Волчанска)», — перечислили аналитики заявления о ситуации в Волчанске, появившиеся в течение суток.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что Силы обороны «незначительно продвинулись» от Липцев на север".