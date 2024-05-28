Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что Силы обороны «незначительно продвинулись» от Липцев на север.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 27 мая, показывают, что украинские силы недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцев. Российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись на глубину до 500 метров к северу от Липцев, однако ISW не увидела подтверждения этому утверждению», — проинформировали в ISW.
По данным аналитиков, россияне в течение минувших суток атаковали в сторону Липцев и Терновой.
В районе Волчанска подтвержденных изменений линии фронта не было.
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«Российские блогеры утверждают, что российские войска незначительно продвинулись по улице Ленина (сейчас — Соборная — Ред.) в центре Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы сохраняют присутствие на территории Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска на северном берегу реки Волчья. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска также продолжили наземные атаки в районе Старицы (к юго-западу от Волчанска)», — перечислили аналитики заявления о ситуации в Волчанске, появившиеся в течение суток.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, липцы, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что Силы обороны «незначительно продвинулись» от Липцев на север".