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Українські сили відбили частину території на півночі від Харкова – ISW

Події 07:18   28.05.2024
Оксана Горун
Українські сили відбили частину території на півночі від Харкова – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що Сили оборони “незначно просунулися” від Липців на північ.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців. Російський військовий блогер заявив, що російські війська просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Липців, проте ISW не побачила підтвердження цього твердження “, – поінформували в ISW.

За даними аналітиків, росіяни протягом минулої доби атакували в бік Липців і Тернової.

У районі Вовчанська підтверджених змін лінії фронту не було.

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“Російські блогери стверджують, що російські війська трохи просунулися вулицею Леніна (зараз – Соборна – Ред.) у центрі Вовчанська, де тривають запеклі бої. Російські військові блогери стверджують, що українські сили зберігають присутність на території Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. У Генштабі України повідомили, що російські війська також продовжили наземні атаки в районі Стариці (на південний захід від Вовчанська)”, – перерахували аналітики заяви про ситуацію у Вовчанську, що з’явилися протягом доби.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що Сили оборони “незначно просунулися” від Липців на північ".