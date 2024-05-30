Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая

В пятницу, 31 мая, в Харькове — без осадков. В области ночью дожди прогнозируют только на востоке, днем они пройдут местами. Возможна гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов тепла, днем 26 — 31 градус.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.