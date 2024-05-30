Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 31 мая, в Харькове — без осадков. В области ночью дожди прогнозируют только на востоке, днем они пройдут местами. Возможна гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов тепла, днем 26 — 31 градус.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Читайте также: Насколько теплым и дождливым будет июнь в Харькове и области – прогноз
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: май, погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 31 мая, в Харькове — без осадков. В области ночью дожди прогнозируют только на востоке, днем они пройдут местами. Возможна гроза.".