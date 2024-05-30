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Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая

Общество 20:56   30.05.2024
Елена Нагорная
Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая Фото: Василий Голосный

В пятницу, 31 мая, в Харькове — без осадков. В области ночью дожди прогнозируют только на востоке, днем они пройдут местами. Возможна гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов тепла, днем 26 — 31 градус.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 31 мая, в Харькове — без осадков. В области ночью дожди прогнозируют только на востоке, днем они пройдут местами. Возможна гроза.".