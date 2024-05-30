Удень до +31, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 травня

У п’ятницю, 31 травня, у Харкові без опадів. В області вночі дощі прогнозують лише на сході, вдень вони пройдуть місцями. Можлива гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів тепла, вдень 27 – 29, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень 26 – 31 градус.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.