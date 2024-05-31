На Харьковщине – 14 лесных пожаров, горит более 3700 га (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Масштабные лесные пожары тушат на Харьковщине, сообщили в ГСЧС Украины.
На территории области тушат 14 лесных пожаров на общей площади более 3700 га.
«Враг продолжает беспощадно наносить удары по лесным массивам, вызывая новые очаги возгораний. Благодаря невероятным усилиям спасателей и работников лесного хозяйства с постоянным риском для жизни от обстрелов и детонации мин и неразорванных боеприпасов, удалось локализовать уже 12 пожаров на общей площади более 2300 га», — отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, ліс, лес, пожары, тушат, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабные лесные пожары тушат на Харьковщине, сообщили в ГСЧС Украины.".