На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото)
Фото: ДСНС України
Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині, повідомили у ДСНС України.
Наразі на території області гасять 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3700 га.
«Ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісових масивах, спричиняючи нові осередки загорянь. Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га», – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині, повідомили у ДСНС України.".