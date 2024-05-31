Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото)

Суспільство 11:11   31.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото) Фото: ДСНС України

Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині, повідомили у ДСНС України.

 Наразі на території області гасять 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3700 га.

«Ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісових масивах, спричиняючи нові осередки загорянь. Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га», – зазначили рятувальники.

02

03
Фото: ДСНС України

Читайте також: На Харківщині горів дім: врятували песика, постраждали троє людей (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
31.05.2024, 11:45
Нічний удар по Харкову: зросла кількість постраждалих, наслідки (фото, відео)
Нічний удар по Харкову: зросла кількість постраждалих, наслідки (фото, відео)
31.05.2024, 11:40
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
31.05.2024, 08:17
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
31.05.2024, 07:40
На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото)
На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото)
31.05.2024, 11:11
Не втрачаємо надії когось дістати живим – Синєгубов про удар по Харкову
Не втрачаємо надії когось дістати живим – Синєгубов про удар по Харкову
31.05.2024, 11:03

Новини за темою:

07:40
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
12:44
На Харківщині горів дім: врятували песика, постраждали троє людей (фото)
08:58
На Харківщині гасять 15 лісових пожеж, горять 3000 га – ДСНС
09:03
26 пожеж в екосистемах виникли на Харківщині за добу
20:30
7 чоловіків і 4 жінки поранені у Харкові через удари УМПБ (фото, відео)

Ви читали новину: «На Харківщині – 14 лісових пожеж, горить понад 3700 га (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині, повідомили у ДСНС України.".