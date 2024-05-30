На Харківщині горів дім: врятували песика, постраждали троє людей (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці в селі Червона Поляна Красноградського району на Харківщині сталася пожежа у приватному будинку.
Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 07:52. На місці вогнеборці виявили, що вогонь майже повністю охопив будинок, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Потрапивши всередину вогнеборці знайшли маленького песика, який чекав на допомогу. Його негайно винесли на свіже повітря та передали господарям. Троє осіб постраждали, вони отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились. Площа пожежі склала 100 кв.м», – додали в ДСНС.
Вогонь повністю ліквідували об 11:30. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в селі Червона Поляна Красноградського району на Харківщині сталася пожежа у приватному будинку.".