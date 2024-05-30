На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Утром в селе Красная Поляна Красноградского района на Харьковщине произошел пожар в частном доме.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 07:52. На месте пожарные обнаружили, что огонь почти полностью охватил дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Попав внутрь пожарные нашли маленькую собачку, которая ждала помощи. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали хозяевам. Три человека пострадали, они получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались. Площадь пожара составила 100 кв.м», — добавили в ГСЧС.
Огонь полностью ликвидировали в 11:30. Причина пожара устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в селе Красная Поляна Красноградского района на Харьковщине произошел пожар в частном доме.".