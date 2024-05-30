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На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)

Общество 12:44   30.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото) Фото: ГСЧС в Харьковской области

Утром в селе Красная Поляна Красноградского района на Харьковщине произошел пожар в частном доме.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 07:52. На месте пожарные обнаружили, что огонь почти полностью охватил дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попав внутрь пожарные нашли маленькую собачку, которая ждала помощи. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали хозяевам. Три человека пострадали, они получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались. Площадь пожара составила 100 кв.м», — добавили в ГСЧС.

Огонь полностью ликвидировали в 11:30. Причина пожара устанавливается.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в селе Красная Поляна Красноградского района на Харьковщине произошел пожар в частном доме.".