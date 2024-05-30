На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)

Утром в селе Красная Поляна Красноградского района на Харьковщине произошел пожар в частном доме.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 07:52. На месте пожарные обнаружили, что огонь почти полностью охватил дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попав внутрь пожарные нашли маленькую собачку, которая ждала помощи. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали хозяевам. Три человека пострадали, они получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались. Площадь пожара составила 100 кв.м», — добавили в ГСЧС.

Огонь полностью ликвидировали в 11:30. Причина пожара устанавливается.