Враг ударил Искандером по Изюму и скинул 4 бомбы на село под Боровой (фото)

Около 5 утра 2 июня военные РФ ударили ракетой, предварительно «Искандер-М», по городу Изюм Харьковской области.

Было повреждено здание медицинского учреждения, сообщают в областной прокуратуре.

Также ориентировочно в 10:00 оккупанты нанесли авиаудар по селу Боровская Андреевка Изюмского района. По предварительным данным, четырьмя УМПБ Д-30. Загорелись два жилых дома. Получила телесные повреждения 86-летняя женщина.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).