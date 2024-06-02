Враг ударил Искандером по Изюму и скинул 4 бомбы на село под Боровой (фото)
Около 5 утра 2 июня военные РФ ударили ракетой, предварительно «Искандер-М», по городу Изюм Харьковской области.
Было повреждено здание медицинского учреждения, сообщают в областной прокуратуре.
Также ориентировочно в 10:00 оккупанты нанесли авиаудар по селу Боровская Андреевка Изюмского района. По предварительным данным, четырьмя УМПБ Д-30. Загорелись два жилых дома. Получила телесные повреждения 86-летняя женщина.
Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, искандер, прокуратура, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 16:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 утра 2 июня военные РФ ударили ракетой, предварительно «Искандер-М», по городу Изюм Харьковской области".