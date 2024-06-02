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Ворог ударив Іскандером по Ізюму і скинув 4 бомби на село під Боровою (фото)

Події 16:38   02.06.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив Іскандером по Ізюму і скинув 4 бомби на село під Боровою (фото)

Близько 5-ї ранку 2 червня військові РФ вдарили ракетою, попередньо «Іскандер-М», по місту Ізюм Харківської області.

Була пошкоджена будівля медичного закладу, повідомляють в обласній прокуратурі.

Також орієнтовно о 10:00 окупанти завдали авіаудару по селу Борівська Андріївка Ізюмського району. За попередніми даними, чотирма УМПБ Д-30. Зайнялися два житлові будинки. Отримала тілесні ушкодження 86-річна жінка.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5-ї ранку 2 червня військові РФ вдарили ракетою, попередньо «Іскандер-М», по місту Ізюм Харківської області".