Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета

Общество 14:13   04.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета Фото: Харьковский горсовет

Два перекрестка перекрыли в Харькове, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, движение транспорта на перекрестке улиц Шатиловская – Ляпунова будет запрещено с 8:00 5 июня до 20:00 1 сентября. Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции тепловых сетей в районе перекрестка.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Евгения Енина, Профессора Атамановского, Юрия Шевелева, пр. Науки и т.д.

Также до 30 июня ограничено движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная – переулок Подольский – улица Вернадского.

Ранее его планировалось открыть 2 июня. По данным мэрии, это связано с продлением сроков проведения работ по ремонту магистральной камеры, расположенной в районе клумбы на этом перекрестке.

Движение транспорта организовано свободной от выполнения работ полосой.

Читайте также: Отец и дочь перекрыли доступ к реке Харьков: прокуратура пошла в суд

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
04.06.2024, 07:50
На Харьков и область идет гроза – синоптики
На Харьков и область идет гроза – синоптики
04.06.2024, 12:11
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
03.06.2024, 10:50
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
Ограниченное расстояние полета: Коваленко о размещении С-300 РФ вблизи границы
Ограниченное расстояние полета: Коваленко о размещении С-300 РФ вблизи границы
04.06.2024, 11:01
В Харькове и области – аварийные отключения света
В Харькове и области – аварийные отключения света
04.06.2024, 15:16

Новости по теме:

13:17
Если Украина срочно не получит оружие, РФ может иметь успехи уже весной — ISW
18:19
FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков
15:31
В Харькове за лето пять раз покосили траву — отчет коммунальщиков за сезон
20:12
Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца
14:03
Отдых в военное время: украинцы летят в Египет и Турцию из Польши и Молдовы

Вы читали новость: «В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два перекрестка перекрыли в Харькове, сообщили в Харьковском горсовете.".