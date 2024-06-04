В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета
Два перекрестка перекрыли в Харькове, сообщили в Харьковском горсовете.
В частности, движение транспорта на перекрестке улиц Шатиловская – Ляпунова будет запрещено с 8:00 5 июня до 20:00 1 сентября. Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции тепловых сетей в районе перекрестка.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Евгения Енина, Профессора Атамановского, Юрия Шевелева, пр. Науки и т.д.
Также до 30 июня ограничено движение транспорта на перекрестке Гимназическая набережная – переулок Подольский – улица Вернадского.
Ранее его планировалось открыть 2 июня. По данным мэрии, это связано с продлением сроков проведения работ по ремонту магистральной камеры, расположенной в районе клумбы на этом перекрестке.
Движение транспорта организовано свободной от выполнения работ полосой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лето, міськрада, перекресток, перекрыли, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два перекрестка перекрыли в Харькове, сообщили в Харьковском горсовете.".