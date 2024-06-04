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У Харкові – перекриті два перехрестя, одне з них не відкриють до кінця літа

Суспільство 14:13   04.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові – перекриті два перехрестя, одне з них не відкриють до кінця літа Фото: Харківська міськрада

Два перехрестя перекрили у Харкові, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, рух транспорту на перехресті вулиць Шатилівська – Ляпунова буде заборонений з 8:00 5 червня до 20:00 1 вересня. Це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж в районі перехрестя.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Євгенія Єніна, Професора Отамановського, Юрія Шевельова, пр. Науки та ін.

Також до 30 червня обмежений рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського.

Раніше його планувалося відкрити 2 червня. За даними мерії, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з ремонту магістральної камери, яка розташована в районі клумби на цьому перехресті.

Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два перехрестя перекрили у Харкові, повідомили у Харківській міськраді.".