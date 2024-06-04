У Харкові – перекриті два перехрестя, одне з них не відкриють до кінця літа

Два перехрестя перекрили у Харкові, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, рух транспорту на перехресті вулиць Шатилівська – Ляпунова буде заборонений з 8:00 5 червня до 20:00 1 вересня. Це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж в районі перехрестя.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Євгенія Єніна, Професора Отамановського, Юрія Шевельова, пр. Науки та ін.

Також до 30 червня обмежений рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – провулок Подільський – вулиця Вернадського.

Раніше його планувалося відкрити 2 червня. За даними мерії, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з ремонту магістральної камери, яка розташована в районі клумби на цьому перехресті.

Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.