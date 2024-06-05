«Думал заберут»: в Волчанске раненый оккупант вместо эвакуации попал в плен
Пограничники взяли в плен раненого оккупанта, который был брошен в одном из зданий в Волчанске на Харьковщине.
«Пленный оказался уроженцем Тверской области РФ, 34 года, проходит службу на должности стрелка. Он рассказал, что основная мотивация воевать в Украине – это заработок. Его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Россиянин получил ранение от сброса с дрона 12 мая.
«Мне ранило руку, бок, руку насквозь. В бочине еще обломок остался. Я думал заберут, или что», — сказал оккупант.
Эвакуации он ждал 21 день, однако его взяли в плен пограничники.
Во время проведения штурмовых действий бойцы бригады «Стальной границы» в Волчанске также отбили 4 вражеских огневых позиции и уничтожили 6 захватчиков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, оккупант, плен, пограничники, рф, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники взяли в плен раненого оккупанта, который был брошен в одном из зданий в Волчанске на Харьковщине.".