«Думал заберут»: в Волчанске раненый оккупант вместо эвакуации попал в плен

Пограничники взяли в плен раненого оккупанта, который был брошен в одном из зданий в Волчанске на Харьковщине.

«Пленный оказался уроженцем Тверской области РФ, 34 года, проходит службу на должности стрелка. Он рассказал, что основная мотивация воевать в Украине – это заработок. Его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Россиянин получил ранение от сброса с дрона 12 мая.

«Мне ранило руку, бок, руку насквозь. В бочине еще обломок остался. Я думал заберут, или что», — сказал оккупант.

Эвакуации он ждал 21 день, однако его взяли в плен пограничники.

Во время проведения штурмовых действий бойцы бригады «Стальной границы» в Волчанске также отбили 4 вражеских огневых позиции и уничтожили 6 захватчиков.