У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)

Прикордонники взяли у полон пораненого окупанта, який був покинутий в одній з будівель у Вовчанську на Харківщині.

«Полонений виявився уродженцем Тверської області РФ, 34 роки, проходить службу на посаді стрільця. Він розповів, що основна мотивація воювати в Україні – це заробіток. Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Росіянин отримав поранення від скиду з дрона 12 травня.

«Мені поранило руку, бік, руку наскрізь. У боці ще уламок залишився. Я думав заберуть, чи що», – сказав окупант.

На евакуацію він чекав 21 день, однак його взяли у полон прикордонники.

Під час проведення штурмових дій бійці бригади «Сталевого кордону» у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.