У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)
Прикордонники взяли у полон пораненого окупанта, який був покинутий в одній з будівель у Вовчанську на Харківщині.
«Полонений виявився уродженцем Тверської області РФ, 34 роки, проходить службу на посаді стрільця. Він розповів, що основна мотивація воювати в Україні – це заробіток. Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Росіянин отримав поранення від скиду з дрона 12 травня.
«Мені поранило руку, бік, руку наскрізь. У боці ще уламок залишився. Я думав заберуть, чи що», – сказав окупант.
На евакуацію він чекав 21 день, однак його взяли у полон прикордонники.
Під час проведення штурмових дій бійці бригади «Сталевого кордону» у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.
Читайте також: Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, оккупант, плен, пограничники, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники взяли у полон пораненого окупанта, який був покинутий в одній з будівель у Вовчанську на Харківщині.".