Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)

Суспільство 14:44   05.06.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)

Прикордонники взяли у полон пораненого окупанта, який був покинутий в одній з будівель у Вовчанську на Харківщині.

«Полонений виявився уродженцем Тверської області РФ, 34 роки, проходить службу на посаді стрільця. Він розповів, що основна мотивація воювати в Україні – це заробіток. Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Росіянин отримав поранення від скиду з дрона 12 травня.

«Мені поранило руку, бік, руку наскрізь. У боці ще уламок залишився. Я думав заберуть, чи що», – сказав окупант.

На евакуацію він чекав 21 день, однак його взяли у полон прикордонники.

Під час проведення штурмових дій бійці бригади «Сталевого кордону» у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.

Читайте також: Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій
Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій
05.06.2024, 15:55
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
04.06.2024, 18:19
Синєгубов заявив про «позитивну динаміку» на півночі Харківщини
Синєгубов заявив про «позитивну динаміку» на півночі Харківщини
05.06.2024, 15:37
РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00
РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00
05.06.2024, 15:14
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів
05.06.2024, 15:09
Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)
Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)
05.06.2024, 14:27

Новини за темою:

14:44
У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)
14:27
Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)
12:59
«Не так багато в них часу, щоб залишити Вовчанськ» – Коваленко про ресурси РФ
11:40
Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ про Харківщину
07:08
ISW: у районі Вовчанська ЗС РФ просунулися, у районі Липців немає змін

Ви читали новину: «У Вовчанську поранений окупант замість евакуації потрапив у полон (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники взяли у полон пораненого окупанта, який був покинутий в одній з будівель у Вовчанську на Харківщині.".