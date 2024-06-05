Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)
Скриншот
Держприкордонслужба України та бригада “Сталевий кордон” опублікували відео нещодавніх успішних демілітаризацій окупантів.
“На Харківському напрямку прикордонники бригади “Сталевий кордон” нанесли вогневе ураження по одному з будинків, де переховувався особовий склад ворога. Втрати противника уточнюються”, – прокоментували відео в телеграм-каналі ДПСУ.
У телеграмі самої бригади “Сталевий кордон” розмістили ще одне відео: “прильоту” fpv-дрону по будівлі з російськими окупантами на Східному напрямку.
Читайте також: Чи був HIMARS? ISW про те, чим могли знищити С-300/400 ударом із Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, знищили, пограничники, стальная граница;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держприкордонслужба України та бригада “Сталевий кордон” опублікували відео нещодавніх успішних демілітаризацій окупантів".