Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)

Держприкордонслужба України та бригада “Сталевий кордон” опублікували відео нещодавніх успішних демілітаризацій окупантів.

“На Харківському напрямку прикордонники бригади “Сталевий кордон” нанесли вогневе ураження по одному з будинків, де переховувався особовий склад ворога. Втрати противника уточнюються”, – прокоментували відео в телеграм-каналі ДПСУ.

У телеграмі самої бригади “Сталевий кордон” розмістили ще одне відео: “прильоту” fpv-дрону по будівлі з російськими окупантами на Східному напрямку.