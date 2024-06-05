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Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)

Події 10:58   05.06.2024
Оксана Горун
Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео) Скриншот

Держприкордонслужба України та бригада “Сталевий кордон” опублікували відео нещодавніх успішних демілітаризацій окупантів.

“На Харківському напрямку прикордонники бригади “Сталевий кордон” нанесли вогневе ураження по одному з будинків, де переховувався особовий склад ворога. Втрати противника уточнюються”, – прокоментували відео в телеграм-каналі ДПСУ.

У телеграмі самої бригади “Сталевий кордон” розмістили ще одне відео: “прильоту” fpv-дрону по будівлі з російськими окупантами на Східному напрямку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держприкордонслужба України та бригада “Сталевий кордон” опублікували відео нещодавніх успішних демілітаризацій окупантів".