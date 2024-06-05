Как пограничники уничтожают оккупантов дронами на Харьковщине (видео)

Госпогранслужба Украины и бригада «Сталевий кордон» опубликовали видео недавних успешных демилитаризаций оккупантов.

«На Харьковском направлении пограничники бригады «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение по одному из домов, где скрывался личный состав врага. Потери противника уточняются», — прокомментировали видео в telegram-канале ГПСУ.

В то же время в telegram самой бригады «Сталевий кордон» разместили еще одно видео: «прилета» fpv-дрона по зданию с российскими оккупантами на Восточном направлении.