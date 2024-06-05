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Как пограничники уничтожают оккупантов дронами на Харьковщине (видео)

Происшествия 10:58   05.06.2024
Оксана Горун
Как пограничники уничтожают оккупантов дронами на Харьковщине (видео) скриншот

Госпогранслужба Украины и бригада «Сталевий кордон» опубликовали видео недавних успешных демилитаризаций оккупантов.

«На Харьковском направлении пограничники бригады «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение по одному из домов, где скрывался личный состав врага. Потери противника уточняются», — прокомментировали видео в telegram-канале ГПСУ.

В то же время в telegram самой бригады «Сталевий кордон» разместили еще одно видео: «прилета» fpv-дрона по зданию с российскими оккупантами на Восточном направлении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпогранслужба Украины и бригада «Сталевий кордон» опубликовали видео недавних успешных демилитаризаций оккупантов".