Как пограничники уничтожают оккупантов дронами на Харьковщине (видео)
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Госпогранслужба Украины и бригада «Сталевий кордон» опубликовали видео недавних успешных демилитаризаций оккупантов.
«На Харьковском направлении пограничники бригады «Сталевий кордон» нанесли огненное поражение по одному из домов, где скрывался личный состав врага. Потери противника уточняются», — прокомментировали видео в telegram-канале ГПСУ.
В то же время в telegram самой бригады «Сталевий кордон» разместили еще одно видео: «прилета» fpv-дрона по зданию с российскими оккупантами на Восточном направлении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, пограничники, стальная граница, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпогранслужба Украины и бригада «Сталевий кордон» опубликовали видео недавних успешных демилитаризаций оккупантов".