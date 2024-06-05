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В Харькове был слышен взрыв: Мельник предупреждал об угрозе КАБов

Происшествия 15:09   05.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове был слышен взрыв: Мельник предупреждал об угрозе КАБов

Около 15 часов в Харькове был слышен взрыв. 

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях, а незадолго до этого предупредил об угрозе ударов КАБами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15 часов в Харькове был слышен взрыв. ".